Комитет Госдумы по финрынку выступает против поправок в 9-ю статью закона «О национальной платежной системе» (НПС), предложенных Минфином и поддержанных Центробанком. Об этом заявила на Первом национальном платежном форуме председатель комитета Наталья Бурыкина, передает корреспондент портала Банки.ру .

В частности, эти поправки предусматривают возврат банками незаконно списанных средств в течение 30 дней и дают право клиенту оспорить не санкционированную им операцию в течение 10 дней. Если за это время кредитная организация сможет доказать вину клиента в списании средств, то с нее снимается обязательство возмещать деньги . Данные положения 9-й статьи должны вступить в силу с 1 января 2014 года.

В начале октября Минфин и Банк России провели закрытое совещание рабочей группы, на котором согласовали эти поправки. «Я участия ни в одном совещании по 9-й статье не принимала, это моя сознательная позиция. Я считаю, что закон должен вступить в силу в том виде, в котором он уже одобрен Госдумой, — с одним днем и с нулевой ответственностью клиента», — сказала Бурыкина.

В настоящее время недействующая 9-я статья предусматривает обязанность банков возмещать средства, списание которых было проведено с карт клиентов без их согласия, если банк не докажет, что клиент нарушил порядок их использования. Причем у клиента, получившего уведомление об операции, которой он не совершал, есть один день на то, чтобы оспорить эту трансакцию.

