Судебные власти Австрии, по сведениям «Коммерсанта», санкционировали экстрадицию в Россию бывшего владельца Банка ВЕФК Александра Гительсона, объявленного в международный розыск за хищение почти 2 млрд рублей, принадлежащих правительству Ленинградской области.

В отношении задержанного весной этого года в Австрии банкира возбуждено несколько дел и вынесен заочный приговор. Но, как пояснил «Коммерсанту» источник, близкий к следствию, в качестве обоснования запроса Генпрокуратуры РФ об экстрадиции было указано только одно уголовное дело, потому что именно в связи с ним финансист был объявлен в международный розыск. По остальным делам, отмечает собеседник издания, закон позволяет следствию предъявить обвинения заново — теперь в очной форме. Однако на эти действия правоохранительным органам придется запросить разрешение Австрии, как того требует международное законодательство.

Генпрокуратура РФ направила в Австрию запрос об экстрадиции банкира, указав, что в апреле 2011 года тот был приговорен к пяти годам колонии Мещанским райсудом Москвы за хищение у депутата Госдумы Аднана Музыкоева 495 млн рублей, но скрылся от наказания. В международный розыск Гительсон был объявлен за хищение 1,8 млрд рублей, которые правительство Ленобласти разместило в Инкасбанке, входившем в группу ВЕФК (ныне филиал «Петровский» банка «Открытие»). По версии следствия, на личные счета Гительсона в ВЕФК якобы поступили 5 млрд рублей, из которых он забрал половину. Недостачу, согласно материалам дела, планировалось покрыть за счет бюджетных средств: банкир предложил председателю правления Инкасбанка Татьяне Лебедевой перевести деньги правительства Ленобласти на счета ВЕФК. Сама Лебедева, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, уже осуждена на четыре года условно.

Ходатайство Генпрокуратуры РФ об экстрадиции банкира удовлетворил Высший земельный суд Вены. Его защита подала жалобу в Верховный суд Австрии, указав, что принятое решение нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Высшая судебная инстанция в среду рассмотрела кассацию, однако решение, обжаловать которое уже невозможно, еще не опубликовала. Обычно в делах об экстрадиции судебные власти Австрии не выносят решения, противоречащие друг другу, указывает «Коммерсант».

Адвокат же банкира Евгений Котов считает, что Россия ввела в заблуждение правоохранительные органы Австрии, поскольку в запросе фигурирует только один приговор по делу Музыкоева.

