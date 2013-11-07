Минэкономразвития скорректировало прогноз социально-экономического развития до 2030 года — спустя полгода ставший базовым самый плохой сценарий еще больше ухудшился, пишут «Ведомости», в распоряжении которых оказался документ. Оценка внешних условий практически не изменилась, пересмотр связан с внутренними условиями, отмечается в прогнозе. В их числе — резкое торможение экономики, замораживание тарифов, пересмотр ожиданий по инвестициям.

В апреле, утверждая долгосрочный прогноз, правительство выбрало в качестве базового сценария развития страны инновационный — средний между худшим (консервативным) и лучшим (форсированным). К сентябрю правительство передумало и остановилось на консервативном варианте.

Темп роста экономики в 2013—2030 годах будет в 1,5 раза ниже, чем предполагалось весной, — в среднем 2,8% против 4,3% — и будет отставать от роста мировой экономики. К 2030 году доля России в мировом ВВП уменьшится до 3,4% с 4% в 2012-м.

К 2030 году Россия останется страной с доминирующим нефтегазовым сектором, плохими дорогами, низким уровнем медицины, высокими региональными различиями в уровне жизни, оттоком капитала и профицитом бюджета. И по-прежнему будет отставать по качеству жизни и от развитых стран, и от средних для ОЭСР значений. По новому прогнозу, социальная дифференциация по доходам усилится, а не уменьшится, как предполагалось ранее, доля среднего класса к 2030 году составит треть, а не половину. Медленнее будут расти и пенсии, средний темп роста доходов в целом снижен почти в 1,5 раза — с 4,4 до 3%.

Наибольшая коррекция показателей прогноза связана с динамикой инвестиционного спроса, говорится в документе: и у государства, и в частном секторе будет меньше ресурсов. Государственные капвложения снизятся с 3,5 до 2,2% ВВП, приток капитала в частный сектор в 1,5% ВВП ежегодно в среднем за 2013—2030 годы сменился на чистый отток в среднем в 0,2% ВВП в год. Прогноз среднегодового темпа роста инвестиций снизился в 1,4 раза — с 5,9 до 4,3%.

