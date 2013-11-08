Сбербанк заработал 318,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ по итогам 10 месяцев 2013 года против 296,6 млрд за аналогичный период годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты финансовой отчетности кредитной организации, опубликованные на сайте банка. По итогам года крупнейший банк России предполагает получить 370 млрд рублей чистой прибыли.

Объем активов Сбербанка в октябре вырос на 240 млрд рублей, или на 1,6%, в основном за счет кредитования клиентов. Тем не менее за прошедшие с начала года 10 месяцев «Сбер» сократил свою долю в активах банковской системы РФ с 28,9% до 28,5%. Вместе с тем снизилась и рентабельность активов кредитной организации — до 2,7% на 1 ноября 2013 года с 3,1% годом ранее.

Размер кредитного портфеля физлицам увеличился с начала года на 24,7% и достиг по итогам 10 месяцев 3,2 трлн рублей. Только в октябре Сбербанк выдал населению РФ ссуд на 180 млрд рублей. Таким образом, за месяц портфель розничных ссуд вырос на 3,2%, или на 97,5 млрд рублей. Доля банка на рынке розничных депозитов продолжила сокращаться в 2013-м — к 1 ноября она снизилась до 32,5% с 32,7% в начале года.

За январь — октябрь кредитная организация выдала корпоративным клиентам порядка 5,3 трлн рублей в виде займов. Кредитный портфель предприятий вырос с начала года на 7,2%. За один октябрь Сбербанк предоставил компаниям кредиты на сумму более 710 млрд рублей.

С начала года Сбербанк привлек во вклады средств физических лиц в размере 588 млрд рублей, что на 8,8% больше показателя конца 2012 года. Таким образом, портфель депозитов населения в банке на 1 ноября составил 7,3 трлн рублей. Объем средств предприятий на счетах кредитной организации достиг 3 трлн рублей.

Чистый процентный доход Сбербанка по итогам 10 месяцев 2013 года увеличился относительно аналогичного показателя прошлого года на 15,5% и составил к 1 ноября 585,2 млрд рублей. Чистый комиссионный доход достиг 179,4 млрд, увеличившись на 13,6%.

Капитал банка с начала года вырос на 30 млрд рублей за счет заработанной чистой прибыли и к 1 ноября достиг 1,9 трлн. Норматив достаточности капитала кредитной организации по итогам 10 месяцев составил 13,3%.