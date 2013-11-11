В отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении следственного департамента МВД. Следствие оценивает незаконные финансовые операции, совершенные бывшими банкирами, в 623 млн рублей.

В МВД напоминают, что в ноябре прошлого года Бородин и Акулинин были привлечены в качестве обвиняемых по делу о незаконной выдаче кредитов офшорным компаниям. В 2008—2011 годах они использовали служебное положение для перечисления на счета зарегистрированных на Кипре компаний не менее 50 млрд рублей. Расчетные счета задействованных в преступной схеме компаний-однодневок обслуживались кипрским банком.

По данным полиции, обвиняемые легализовали средства через аффилированные компании, зарегистрированные на Кипре. Отмечается, что к преступлению причастны бывшие руководители и сотрудники банка.

В 2010 году в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму 12,7 млрд рублей.