В отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении следственного департамента МВД. Следствие оценивает незаконные финансовые операции, совершенные бывшими банкирами, в 623 млн рублей.
В МВД напоминают, что в ноябре прошлого года Бородин и Акулинин были привлечены в качестве обвиняемых по делу о незаконной выдаче кредитов офшорным компаниям. В 2008—2011 годах они использовали служебное положение для перечисления на счета зарегистрированных на Кипре компаний не менее 50 млрд рублей. Расчетные счета задействованных в преступной схеме компаний-однодневок обслуживались кипрским банком.
По данным полиции, обвиняемые легализовали средства через аффилированные компании, зарегистрированные на Кипре. Отмечается, что к преступлению причастны бывшие руководители и сотрудники банка.
В 2010 году в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму 12,7 млрд рублей.
АО «БМ-Банк» (бывш. ОАО «АКБ «Банк Москвы») — банк, образовавшийся в рамках процесса реорганизации ОАО «Банк Москвы». Ключевым направлением деятельности является работа с проблемными и непрофильными активами в рамках их реализации. Банк входит в состав Группы ВТБ. БМ-Банк продолжит свое существование в соответствии с целями, утвержденными планом финансового оздоровления. На текущий момент 100% акций банка Москвы находятся под прямым контролем ПАО «Банк ВТБ», который, в свою очередь, контролируется РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 532,63 млрд рублей (23-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 47,04 млрд, кредитный портфель — 119,90 млрд.