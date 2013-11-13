Сотовые операторы намерены в несколько раз повысить тарифы за отправку СМС-сообщений от юридических лиц, в том числе от банков, уведомляющих клиентов о совершенных операциях по СМС. Как рассказал «РБК daily» глава правления банка «Авангард» Валерий Торхов, предложенные «МегаФоном» тарифы в несколько раз выше цен МТС и «ВымпелКома» (также сотрудничают с кредитной организацией). Впрочем, по информации издания, МТС тоже может повысить расценки.

На прошлой неделе «МегаФон» прекратил рассылку СМС-уведомлений клиентам ряда банков, объяснив это борьбой со спамом с коротких номеров.

«МегаФон» предложил банку заключить прямой договор (многие кредитные организации сотрудничают с оператором через агрегаторов, которые не соблюдали условия рассылки) с новыми тарифами. По словам Торхова, в компании сослались на то, что рассылки банка носят рекламный характер, но это не так: информация в СМС «касается операций, связанных с финансовыми рисками».

О новых тарифах на отправку СМС газете рассказали и в других банках. Вместо 6 копеек за одно сообщение «МегаФон» предложил им платить 55 копеек. «Мы поинтересовались у МТС, будет ли оператор менять расценки, в компании сказали, что рассматривают новый тариф на уровне 40 копеек вместо нынешних шести», — рассказал другой финансист. О планах МТС по корректировке сборов за СМС слышали несколько опрошенных банкиров.

На определенный период «МегаФон» разрешил банкам отправку СМС-сообщений по приемлемой цене, далее компания выработает новую тарифную политику. Пресс-секретарь «МегаФона» Юлия Дорохина в комментарии «РБК daily» отметила: «По нашим оценкам, в мобильных банковских рассылках порядка 50% от общего трафика — именно рекламные. Наша позиция заключается в том, что рекламные СМС, отправляемые банками, должны стоить дороже, чем обычные уведомления». В МТС о планах по изменению тарифов ничего не сказали.

Если банкам придется работать по предложенным тарифам, то это заметно увеличит их расходы. По оценкам вице-президента СМП Банка Елены Дворовых, общая стоимость СМС-обслуживания клиентов возрастет в 6—10 раз.

По словам члена правления ДжиИ Мани Банка Эльмана Мехтиева, изменение ценовой политики, предпринятое после того, как банки уже сверстали бюджет на следующий год, будет означать одно — банки будут вынуждены переложить возросшие расходы на клиентов. Один из участников рынка приводит пример: его банк сейчас расходует в среднем 1 млн рублей на СМС-информирование , а с введением новых тарифов затраты возрастут до 5 млн рублей.

