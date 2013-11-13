Рост ВВП России в 2013 году может составить 1,5—1,6% против официального прогноза Минэкономразвития в 1,8%, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Улюкаев.

«Завтра будет совещание у председателя правительства по макроэкономике, где мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию. Весьма вероятно, что годовой результат (по росту ВВП) будет ниже, чем прогнозное значение 1,8%, которое есть сейчас», — сказал Улюкаев.

Отвечая на вопрос о том, на сколько ниже официального прогноза будет рост, министр уточнил, что, скорее всего, это будет 0,2—0,3 процентного пункта.