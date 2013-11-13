Компания МТС не поднимает стоимость СМС-информирования для клиентов банка в рамках усиления борьбы со спамом, сообщили корреспонденту Банки.ру в пресс-службе МТС. Более того, по данным пресс-службы, с августа 2013 года компания установила новые тарифы на рассылки, которые в среднем на 15% ниже ранее действовавших.

«Мы решаем вопрос защиты своих клиентов от несанкционированных рассылок с коротких и буквенных номеров с помощью антиспамовой системы, которая блокирует спам-рассылки. На конец первого полугодия 2013-го количество ежедневно блокируемого СМС-спама с коротких и буквенных номеров в сети МТС выросло в годовом выражении десятикратно, до более чем 1,2 млн в день», — подчеркнули в пресс-службе МТС, отметив, что повышать тарифы компания также не планирует.



Ранее портал Банки.ру со ссылкой на данные «РБК daily» сообщал, что сотовые операторы, в том числе и компания МТС, планируют повысить расценки на СМС-сообщения для организаций в связи с усилением борьбы со спамом.