Премьер-министр РФ поручил Минфину, Минюсту и Центробанку проанализировать целесообразность распространения механизма защиты вкладов физических лиц на банковские вклады индивидуальных предпринимателей.

С такой идеей на встрече с главой правительства выступил омбудсмен Борис Титов.

«Идея состоит в том, чтобы правила, которые распространяются на защиту вкладов физических лиц, распространить на индивидуальных предпринимателей», — сказал Титов. Он подчеркнул, что финансовая проблема представителей малого бизнеса является очень острой. «К сожалению, и малого бизнеса мало, и финансов у него тоже немного, но вопрос в том, что даже те, которые есть, сегодня подвергаются риску того, что они попадают в банкротные дела банков», — сказал Титов.

«Сегодня у нас есть несколько случаев, и их счета сгорают», — пояснил он.

По его данным, в РФ сегодня около 3 млн индивидуальных предпринимателей, точный объем вкладов не подсчитан.

«Нужно оценить масштаб проблемы и юридические последствия, я дам поручение, нужно посмотреть на правовую сторону конструкции», — сказал премьер, подчеркнув, что необходимо подключить Минфин, Минюст и Центробанк.