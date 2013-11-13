Дмитрий Олюнин 1 декабря присоединится к группе Societe Generale и будет назначен председателем правления Росбанка после одобрения его кандидатуры ЦБ РФ. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Процесс назначения инициирован советом директоров Росбанка, отмечается в пресс-релизе.

Ранее Олюнин занимал должность председателя правления Транскредитбанка. С 1 ноября бренд ТКБ прекратил свое существование в рамках интеграции с группой ВТБ.

В настоящее время обязанности председателя правления Росбанка исполняет Игорь Антонов. Как отмечается в сообщении, он продолжит работу в кредитной организации на позиции первого зампреда правления.

Бывший глава Росбанка Владимир Голубков подозревается в коммерческом подкупе. Он был задержан в мае текущего года.