Дмитрий Олюнин 1 декабря присоединится к группе Societe Generale и будет назначен председателем правления Росбанка после одобрения его кандидатуры ЦБ РФ. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Процесс назначения инициирован советом директоров Росбанка, отмечается в пресс-релизе.
Ранее Олюнин занимал должность председателя правления Транскредитбанка. С 1 ноября бренд ТКБ прекратил свое существование в рамках интеграции с группой ВТБ.
В настоящее время обязанности председателя правления Росбанка исполняет Игорь Антонов. Как отмечается в сообщении, он продолжит работу в кредитной организации на позиции первого зампреда правления.
Бывший глава Росбанка Владимир Голубков подозревается в коммерческом подкупе. Он был задержан в мае текущего года.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 1 086,95 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 131,85 млрд, кредитный портфель — 429,27 млрд, обязательства перед населением — 268,72 млрд.