Банк «Ураллига» согласовывает с главным управлением ЦБ РФ по Челябинской области план финансового оздоровления и нового акционера. Об этом говорится в сообщении администрации кредитной организации, размещенном на ее сайте.

В пятницу банк объявил об ограничении ряда операций по предписанию ЦБ. В частности, речь шла о запрете на открытие счетов юрлиц, не являющихся учредителями или участниками кредитной организации, запрете на расчеты через платежную систему Банка России путем обмена электронными документами и через открытые в других организациях корреспондентские счета, ограничении переводов средств в бюджеты всех уровней по поручению юрлиц.

На сайте банка сообщается, что 21 октября ЦБ потребовал создания резервов на возможные потери по ссудам бумажной фабрики «Никмас» в размере 100%, что привело к падению достаточности капитала. При этом руководство кредитной организации вело переговоры с потенциальными акционерами. Регулятор 13 ноября требует сформировать дополнительные резервы по заемщикам группы экономически связанных компаний «Никмас», в результате капитал банка упал до отрицательной величины.

Руководство банка направило в ЦБ письмо о мероприятиях по восстановлению достаточности капитала, однако регулятор не принял представленный план и потребовал приостановить ряд операций, что привело к панике среди вкладчиков.