Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев предлагает закрыть банковские операционные кассы, осуществляющие сделки по купле-продаже валюты, в целях реализации законопроекта об ограничении обращения и хранения долларов США на территории России. Об этом парламентарий заявил на пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент портала Банки.ру .

«Конечно, основная задача данного законопроекта — это породить дискуссию на тему будущего рубля, на тему в том числе внешнеэкономических операций и того, за что продавать наши энергоносители, дискуссию на тему внешнего долга США и вообще ситуации в Америке, — сказал Дегтярев. — Я рад, что наконец-то данная дискуссия началась». Инициативу ограничить оборот и хранение долларов на территории РФ парламентарий объясняет опасениями краха американской долларовой системы уже в 2017 году.

Депутат также отметил, что рад сделанным министром финансов Антоном Силуановым заявлениям о надежности рубля. «Мы в Государственной думе от него подобного не могли добиться, чтобы он сказал о стабильности рубля на всю страну», — сказал Дегтярев.

Он убежден, что золотовалютные резервы России должны постепенно стать только золотыми. «Мы не считаем правильным, что государство хранит 45% золотовалютных резервов в долларах», — выразил позицию ЛДПР Дегтярев. Депутат выступил также за отказ от евро , так как единая европейская валюта, по его мнению, «сама себя похоронит». «Рано или поздно рубль станет реально действующей мировой резервной валютой», — уверен он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, каковы могут быть потери россиян от введения ограничений на оборот и хранение долларов на территории страны, Михаил Дегтярев заверил: «От этого граждане только выиграют». Депутатский законопроект предусматривает, что граждане получат два года на то, чтобы избавиться от долларов. По истечении этого переходного периода наличные доллары могут быть изъяты полицией, налоговыми, таможенными, пограничными органами. За 30 календарных дней конфискованная валюта должна быть продана за рубли, а вырученная сумма возвращена прежнему владельцу.

Если инициатива Дегтярева реализуется, могут пострадать российские банки, одним из видов бизнеса которых является совершение валютно-обменных операций в специализированных кассах. «Мы их закроем», — заявил депутат, рассуждая о возможных мерах по исполнению положений законопроекта.