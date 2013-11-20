ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 21 ноября. Курс доллара поднялся на 13,19 копейки — до 32,7417 рубля (32,6098 рубля на 20 ноября), курс евро — на 27,97 копейки — до 44,3421 рубля (44,0624 рубля на 20 ноября).

С начала текущего года курс евро был выше официального завтрашнего лишь один раз — 29 августа, когда он составил 44,3879 рубля, свидетельствуют данные Банка России.

«Давление на рубль оказывает нефть, которая корректируется на опасениях отмены санкций для Ирана и может стать основным препятствием для укрепления рубля в ближайшем будущем. Если Тегеран действительно достигнет договоренностей в данном вопросе, то предложение «черного золота» существенно увеличится, и мы увидим заметное снижение нефтяных котировок. В свою очередь, влияние на российскую экономику и национальную валюту будет негативным» — прогнозирует эксперт «БКС Экспресс» Иван Копейкин.

«Несмотря на то что многие инвесторы ожидают восстановления спроса на рубль со стороны экспортеров в преддверии сезона налоговых выплат, пока мы этого не наблюдаем. Свою роль играет снижение интереса к рисковым активам, а также падение цен на нефть до 107 долларов за баррель», — отмечает руководитель аналитического отдела ИК «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Наталья Самойлова.