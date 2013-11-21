Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях десяти привлекающих наибольший объем депозитов населения банков России составила во второй декаде ноября 8,375%. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Банка России. Показатель находится на минимальном уровне с ноября 2011 года.

В первой декаде месяца ставка составляла 8,4%, во второй и третьей декадах октября — 8,71%.

В список кредитных организаций с наибольшим объемом депозитов населения в рублях входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, «Русский Стандарт», Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.