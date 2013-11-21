Проблема процессинга Мастер-Банка до конца дня будет решена, сообщил первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский.

«Пока Visa и MasterCard запросили паузу для того, чтобы посоветоваться с головными офисами, — уточнил он. — По словам их представителей, масштабы проблемы незначительны. Я думаю, проблема процессинга будет решена».

В среду, 20 ноября, у Мастер-Банка приказом ЦБ была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, кредитная организация предоставила аффилированным с владельцами банка лицам и компаниям не менее 20 млрд рублей, из-за чего в капитале кредитной организации образовалась брешь в размере 2 млрд.

Как сообщил порталу Банки.ру источник на банковском рынке, на процессинг Мастер-Банка могут претендовать Росбанк, ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк и «Уралсиб». В среду вечером в эфире телеканала «РБК-ТВ» заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов сообщил, что Банк России поддерживает намерение Сбербанка принять на себя процессинг Мастер-Банка. Глава Сбербанка Герман Греф в четверг подтвердил журналистам, что банк готов «перехватить ситуацию, но решение за АСВ и Центральным Банком».

По оценке экспертов, сам процесс перевода из одного процессингового центра в другой может занять месяцы, но поскольку перевод осуществляется при поддержке платежных систем Visа и MasterCard, переход возможен в течение недели.

