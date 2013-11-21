ЦБ не исключает отзывов лицензий у нарушающих законы финучреждений, но подобных Мастер-Банку немного, заявила агентству «Прайм» глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Он не один такой, но таких банков немного», — сказала она, отвечая на вопрос, могут ли последовать за Мастер-Банком другие кредитные организации и можно ли говорить о зачистке российского банковского сектора от нарушителей.

ЦБ в среду отозвал лицензию у Мастер-Банка, в числе причин назвав его вовлеченность в теневой сектор и «дыру» в капитале в размере не менее 2 млрд рублей. Она возникла из-за предоставления порядка 20 млрд лицам и компаниям, аффилированным с владельцами банка.

Согласно данным ЦБ, Мастер-Банк также занимался проведением сомнительных операций, общий объем которых составил около 200 млрд рублей. При этом банк совершил около ста нарушений антиотмывочного закона.

Этой осенью были и другие громкие отзывы лицензий: их лишились крупный подмосковный банк «Пушкино», крупнейший в Северной Осетии Банк Развития Региона, а также достаточно большой по региональным меркам банк «Первый Экспресс» из Тулы.