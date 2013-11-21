По факту смерти банкира в Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (по ч. 1 ст. 105 УК РФ), свидетельствует сообщение на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

Мужчину нашли 20 ноября 2013 года примерно в 18:20 в собственном доме с огнестрельным ранением головы. Убитым оказался председатель правления Волжского Социального Банка Валерий Кучканов.

Изначально основной версией следствия было самоубийство банкира. Как стало известно, его тело обнаружила жена, придя домой. На месте происшествия был найдет травматический пистолет.

В банке считают, что предпосылок для самоубийства у их руководителя не было. Предсмертной записки банкир не оставил.

Согласно раскрываемой информации, Кучканову принадлежало около 17,44% в капитале банка.