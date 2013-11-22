Банк России 21 ноября в очередной раз сдвинул на 5 копеек вверх границы плавающего коридора бивалютной корзины — до 32,6—39,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы регулятора.

Это пятое смещение границ в текущем месяце — ранее они были сдвинуты на 5 копеек вверх 5, 11, 13 и 18 ноября. С начала осени регулятор сдвигал границы девять раз.

Границы интервала корзины корректируются автоматически на 5 копеек вверх или вниз после достижения накопленным объемом покупки или продажи иностранной валюты ЦБ 400 млн долларов. В эту сумму не включаются целевые интервенции, ежедневный объем которых ранее был снижен до 60 млн долларов.