Временная администрация лишенного лицензии Мастер-Банка приняла решение до 2 декабря не применять штрафных санкций за несвоевременное погашение кредитов заемщиками. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Отсрочка распространяется как на физлиц, так и на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Временная администрация банка напоминает, что после отзыва лицензии исполнение обязательств по полученным кредитам производится в соответствии с условиями договора. На сайте регулятора приводятся адреса касс Мастер-Банка , в которых можно осуществить выплаты. Кроме того, ЦБ публикует реквизиты, по которым доступно перечисление средств в безналичной форме.

Лицензия у Мастер-Банка была отозвана с 20 ноября. В качестве одной из причин регулятор указывал несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что размер «дыры» в капитале кредитной организации составляет около 2 млрд рублей. АСВ оценивает размер своей ответственности перед вкладчиками Мастер-Банка в 30 млрд рублей.

Мастер-Банк предоставлял услуги процессинга 260 банкам, поэтому отключение его процессингового центра привело к ограничению обслуживания значительного количества пластиковых карт. Расчетным центром для проведения операций по картам партнеров лишенного лицензии банка станет Сбербанк.