Клиенты самарского банка «Солидарность», который сегодня приостановил операции, смогут забрать деньги, находящиеся во вкладах, в течение одного-двух дней, сообщает портал Pro­Gorod­Samara.ru со ссылкой на информацию банка.

Банк России пока не комментирует ситуацию. По информации самарского банка, расходные операции приостановлены в связи с большим потоком клиентов, и «простой» продлится в течение двух-трех дней. При этом вклады оставлять в банке можно.

Ранее, 11 ноября, у другого самарского кредитного учреждения — Волго-Камского Банка была отозвана лицензия.

«Солидарность» — для Самарской области легендарный банк. Он контролировался сыном Константина Титова, фактически управлявшего областью с 1991 по 2007 год (сначала как глава администрации, а затем — как губернатор). Через этот банк многие годы проходили и, главное, задерживались значительные потоки бюджетных средств, а его клиентскую базу составляли крупнейшие предприятия Самарской области. После отставки Константина Титова в августе 2007 года у банка начались проблемы, связанные в первую очередь с утратой значительной части административного ресурса, а вслед за ним — и части корпоративных клиентов (особенно бюджетных средств). Банк был фактически выставлен на продажу. В числе возможных инвесторов рассматривались структуры МБРР (сейчас — МТС-Банк) и Газэнергопромбанк (впоследствии присоединенный к АКБ «Россия»). Однако, несмотря на длительные переговоры, банк так и остался у прежних владельцев. Несмотря на отток части клиентов, банк смог заместить его за счет средств физлиц как в пассивах (депозиты), так и в активах (розничные кредиты), но ведущие позиции в области он утратил.

Активы банка на 1 ноября 2013 года составили 24,9 млрд рублей, капитал — 3 млрд, прибыль за 10 месяцев — 319 млн средства населения — 10 млрд. Банк занимает пятое место по размеру активов среди 19 кредитных организаций, зарегистрированных в Самарской области. С начала года банк показал незначительный рост финансовых показателей.

Бизнес носит универсальный характер, имеется заметная клиентская база, включающая как корпоративных, так и большое количество розничных кредитов. Доля средств физлиц в пассивах — 40% (для регионального банка показатель близок к норме). На 1 ноября 2013 года банк должен ЦБ почти 2,9 млрд (предположительно, под ценные бумаги, переданные в РЕПО Банку России). Кредитный портфель составляет почти 60% активов, более чем две трети его — кредиты корпоративным клиентам. Просрочка — на уровне 2,6%, уровень резервирования по кредитам также очень невысокий. Особенность банка — его солидный по размеру портфель ценных бумаг (5,5 млрд, 22% нетто-активов). Значительная часть этого портфеля используется для управления ликвидностью банка (в том числе для операций РЕПО с Банком России, через которые осуществляется почти все привлечение рынка МБК).