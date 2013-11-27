Волжский Социальный Банк частично возобновил работу и снова начал осуществлять операции с кредитами и картами. Об этом сообщили корреспонденту портала Банки.ру в кредитной организации.

«Мы продолжаем работать в обычном режиме. Головной офис работает с 9:00 до 16:00, в пятницу — до 15:00. В любом другом нашем допофисе специалисты подробно расскажут вам о графике работы и операциях, которые в них проводятся», — сказали в ВСБ.

Однако на дверях офисов банка до сих пор висит объявление о том, что финучреждение принимает только платежи по предоставленным населению кредитам.