В Санкт-Петербурге злоумышленники напали на инкассаторов и похитили около 150 млн рублей, говорится в сообщении на сайте МВД. Как сообщает «Фонтанка.ру», эти средства принадлежат банку «Открытие». Никто из инкассаторов не пострадал, похищенные деньги застрахованы. Полиция разыскивает преступников, введен план операции «Перехват».

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нападение произошло на Кольцевой автодороге около 14:00. Иномарка преградила путь инкассаторскому грузовому автомобилю, злоумышленники заблокировали охранников в кабине и похитили деньги из грузового отсека.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.