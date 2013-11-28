По словам Набиуллиной, все распространяемые списки — утка. Заместители председателя ЦБ Алексей Симановский и Михаил Сухов подчеркивали на совещании, что о массовом отзыве лицензий речи не идет и повода для ажиотажа нет. И все же представители региональных банков попросили ЦБ о позитивных публичных выступлениях и высказали пожелание, чтобы информационный фон, который сопровождает отзыв лицензии, тщательно обдумывался, поскольку
Кроме того, банкиры попросили у Набиуллиной отложить вступление в силу новых правил резервирования под вложения в подконтрольные банкам закрытые паевые инвестфонды (ЗПИФ). По словам одного из собеседников газеты, ЦБ согласился перенести срок, к которому банки должны досоздать резервы по ЗПИФам и, соответственно, уменьшить капиталы на размер вложений в паи, с января на 1 апреля. Банкиры надеялись получить отсрочку до 1 июля, ЦБ обещал подумать, но гарантий не дал. Набиуллина пообещала вынести этот вопрос на совет директоров ЦБ, сказал другой банкир.
Участники совещания обсудили также идею ввести страхование не всей суммы вклада, а, скажем, 80—90%. Мнения банкиров разделились: одни считают это средством от недобросовестной конкуренции банков, заманивающих безответственных вкладчиков высокими процентами, другие полагают, что это может подорвать доверие населения к банковской системе. Набиуллина поддержала позицию банкиров, считающих, что перекладывать ответственность на вкладчиков не нужно, особенно в существующей напряженной ситуации.