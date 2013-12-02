Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приняло решение поделить пострадавших вкладчиков Мастер-Банка для получения страхового возмещения на группы по алфавиту между Сбербанком и ВТБ 24. Об этом говорится в сообщении на сайте АСВ в Интернете.

Держатели депозитов в лишившемся лицензии 20 ноября Мастер-Банке с 4 декабря могут обратиться в Сбербанк или ВТБ 24 в зависимости от начальной буквы фамилии. Так, вкладчики, чьи фамилии начинаются с букв А — Л, должны направлять заявления на возмещение страховки и ее получение в «Сбер», остальные — в розничную «дочку» ВТБ.

Вкладчики получат возмещение по вкладам в размере 100% суммы депозитов в Мастер-Банке, но не более 700 тыс. рублей в совокупности. Страховое возмещение выплачивается либо наличными денежными средствами, либо путем перевода денег на счет в банке, указанный вкладчиком.