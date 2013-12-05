ВТБ в октябре продал 50-процентную долю в «Teлe2 Россия» за 40,4 млрд рублей «третьей стороне». Об этом сообщается в отчетности кредитной организации по МСФО, опубликованной в четверг.

Банк приобрел 100% акций «Teлe2 Россия» в марте 2013 года за 3,55 млрд долларов с учетом долга.

Как сообщал ранее портал Банки.ру , в октябре второй по размерам банк России закрыл сделку по продаже 50-процентной доли в «Teлe2 Россия». ВТБ продал холдинг стратегическим инвесторам, в том числе банку «Россия» и структурам, принадлежащим миллиардеру Алексею Мордашову. Однако тогда сумма сделки не раскрывалась.

Глава ВТБ Андрей Костин в начале осени написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о внедрении на территории страны принципа технологической нейтральности. Речь идет о том, что оператор может использовать имеющиеся у него частоты для развития любой технологии.