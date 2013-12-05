ВТБ в октябре продал 50-процентную долю в «Teлe2 Россия» за 40,4 млрд рублей «третьей стороне». Об этом сообщается в отчетности кредитной организации по МСФО, опубликованной в четверг.

Банк приобрел 100% акций «Teлe2 Россия» в марте 2013 года за 3,55 млрд долларов с учетом долга.

Как сообщал ранее портал Банки.ру, в октябре второй по размерам банк России закрыл сделку по продаже 50-процентной доли в «Teлe2 Россия». ВТБ продал холдинг стратегическим инвесторам, в том числе банку «Россия» и структурам, принадлежащим миллиардеру Алексею Мордашову. Однако тогда сумма сделки не раскрывалась.

Глава ВТБ Андрей Костин в начале осени написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о внедрении на территории страны принципа технологической нейтральности. Речь идет о том, что оператор может использовать имеющиеся у него частоты для развития любой технологии.

ВТБ ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ.
По состоянию на 20 сентября 2018 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) владеет 60,93% обыкновенных акций Банка ВТБ, 7,34% обыкновенных акций принадлежит ПАО Банк «ФК Открытие» и связанным с ним структурам, 5,99% контролирует ПАО «Бинбанк», 2,95% — Государственный Нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), 2,35% у катарского инвестиционного фонда Qatar Investment Authority. Акционеры-миноритарии владеют 20,44% обыкновенных акций кредитной организации. Обыкновенные акции банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.


По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 13 941,98 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 572,61 млрд, кредитный портфель — 9 515,37 млрд, обязательства перед населением — 3 888,31 млрд.