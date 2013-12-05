Замглавы Минфина Дмитрий Панкин назначен заместителем управляющего от РФ в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) вместо Сергея Сторчака, соответствующее распоряжение правительства размещено в базе нормативных и распорядительных актов.

Другим документом премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Панкина руководителем делегации РФ в совете Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и совете Международного инвестиционного банка (МИБ). Одновременно от этих обязанностей был освобожден Сторчак, передает «Прайм».

В сентябре текущего года приказом премьера Медведева Панкин был назначен заместителем министра финансов РФ. Ранее Панкин возглавлял упраздненную Федеральную службу по финансовым рынкам.