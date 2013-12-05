Как стало известно порталу Банки.ру , приостановивший недавно платежи Смоленский Банк начал распродажу кредитного портфеля. В числе банков, которые приобрели права требования по кредитам Смоленского Банка, названы РФИ Банк, МТИ-Банк, Вега-Банк, а также ОАО «Авангард» (не путать с одноименным банком).

Серия сделок проведена с целью улучшения ситуации с ликвидностью в Смоленском Банке. Соответствующее сообщение размещено на сайте банка. В Смоленском Банке подтвердили информацию о продаже части кредитного портфеля РФИ Банку, добавив, что речь идет о потребительских кредитах. Объем проданных РФИ кредитов Смоленский Банк оценил как «не более 2% от общего количества розничных кредитных договоров».

Совокупный объем проданных банком потребительских кредитов составил 600 млн рублей. По отчетности на 1 ноября 2013 года, совокупный размер кредитного портфеля у Смоленского Банка составляет 24,2 млрд рублей, в том числе 6,4 млрд — кредиты физическим лицам. Кредитный портфель банка преимущественно корпоративный, характеризуется довольно высоким уровнем резервирования (13,5%). Свыше половины кредитов предоставлены на срок более одного года. По данным МСФО за 2012 год, 18% всего кредитного портфеля — это кредиты девелоперским компаниям. А согласно отчетности по российским стандартам бухучета, на текущий момент 16% кредитов выдано финансовым компаниям. Концентрация портфеля по крупнейшим заемщикам умеренная (на 20 крупнейших приходится 27% портфеля).

РФИ Банк ориентирован на обслуживание узкого круга близких к банку и его менеджерам корпоративных клиентов. Численность персонала — около 70 человек. На текущий момент размер кредитного портфеля РФИ Банка — 421,9 млн рублей (около 30% активов), 70% которого составляют ссуды, выданные юридическим лицам. Фондируется банк преимущественно за счет средств корпоративных клиентов (60% пассивов), вклады населения занимают лишь 13% пассивов.