Активы выросли в ноябре на 412 млрд рублей, или 2,7%, за счет кредитов клиентам и вложений в ценные бумаги. Чистый процентный доход банка за 11 месяцев составил 652,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с данными за тот же период 2012-го на 16,2%. Чистый комиссионный доход поднялся на 14,5% до 198,7 млрд рублей. При этом возросли и операционные расходы — на 11,5% по сравнению с данными за 11 месяцев прошлого года.
Капитал банка (рассчитываемый по Положению Банка России № 215-П) на 1 декабря по оперативным данным составил 1 трлн 966 млрд рублей. В ноябре показатель увеличился на 30 млрд за счет заработанной чистой прибыли. Достаточность капитала на 1 декабря 2013 года составила 12,9%.
В ноябре Сбербанк выдал розничных кредитов примерно на 170 млрд рублей. В результате за месяц этот портфель вырос на 2,6%, или 80,7 млрд, что существенно больше среднемесячного прироста текущего года. Увеличение с начала 2013 года составило 27,9%. Доля просроченной задолженности за ноябрь осталась на прежнем уровне — 2,5%.
Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 28 133,77 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 260,56 млрд, кредитный портфель — 18 589,56 млрд, обязательства перед населением — 12 829,91 млрд.