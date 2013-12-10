На информационном портале Банки.ру подведены итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители сайта, оставившие свои комментарии в разделе «Служебный рейтинг».

В ноябре 2013 года победителем был признан отзыв «Отдел по работе с залогами Среднерусского Банка СБ РФ», в котором автор рассказывает о своем опыте работы в Сбербанке.

Автор под ником ZALOGI награжден специальным призом Банки.ру — Apple iPad3, а также антивирусной программой ESET NOD32 . Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Служебном рейтинге»!

