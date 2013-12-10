Политика, которую в последнее время проводил Центробанк РФ в отношении неблагонадежных кредитных организаций, должна положительно сказаться на банковском секторе России, и ее никак нельзя назвать массовой атакой на банки, заявил во вторник глава миссии, советник Европейского управления МВФ Антонио Спилимберго.

«В России более 800 банков, в последнее время было закрыто около 25, и они закрываются каждый год. Поэтому это никоим образом нельзя рассматривать как массированную атаку на банки», — сказал Спилимберго, добавив, что даже если посмотреть на размер активов финучреждений, у которых была отозвана лицензия, то он будет менее 1% от общего объема банковских активов в России.

Центробанк со второго полугодия нарастил темпы отзыва лицензий, взвалив на плечи АСВ рекордные выплаты, которые «съедят» значительную часть фонда страхования вкладов.

Спилимберго подчеркнул, что, по мнению МВФ, в средне- и долгосрочной перспективе действия ЦБ РФ по лишению лицензий банков, не вызывающих доверие и не соответствующих нормативам, будет способствовать улучшению работы банковского сектора и «спокойствию населения».

Он добавил, что определенную обеспокоенность у МВФ вызывает такой сегмент российского банковского сектора, как необеспеченное потребительское кредитование. «После тех мер, которые предприняты Банком России в этом году, произошло значительное замедление темпов роста необеспеченного потребительского кредитования. Но, возможно, необходимо, чтобы темпы его роста замедлились еще больше», — сказал он.

Что касается денежно-кредитной политики Центробанка, то, по словам Спилимберго, МВФ положительно оценивает ее и считает, что «мудро продолжать такую политику процентных ставок, то есть оставлять их неизменными с определенной тенденцией к ужесточению».