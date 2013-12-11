На этой неделе отделом анализа банковских услуг подготовлен рейтинг кредитных карт с льготным периодом категорий Visa Gold и MasterCard Gold московских банков-эмитентов. Кредитные карты были ранжированы по величине процентной ставки.

Первое место в рейтинге занимает «Золотая карта» ВТБ 24 со ставкой кредитования 18% годовых. Ежегодная плата за обслуживание составляет 3 тыс. рублей, а при заполнении заявки на получение карты на сайте банка за первый год взимается 1 999 рублей. На втором месте — «Золотая карта «Частный» Московского филиала МДМ Банка, процентная ставка по которой составляет 19% годовых, за обслуживание взимается 1,5 тыс. рублей при выпуске «пластика» и 3 тыс. рублей — со второго года действия. Замыкает тройку лидеров «Карта с льготным периодом Gold» банка «Зенит» с процентной ставкой 20% годовых. Плата за выпуск и обслуживание кредитной карты не взимается.

Процентные ставки по картам, занимающим с 4-е по 10-е место в рейтинге, составляют 20—23% годовых.

По большинству карт из рейтинга льготный период распространяется как на операции оплаты товаров и услуг, так и на операции снятия наличных. Таким образом, при снятии наличных и погашении возникшей задолженности до окончания грейс-периода заемщику не начисляются проценты за пользование кредитом, но комиссию за операцию необходимо внести.

Задолженность по всем картам из рейтинга погашается минимальными ежемесячными платежами, включающими в себя часть суммы долга (3—10%) и начисленные проценты.

Обзор составлен по данным официальных сайтов и колл-центров банков на 9 декабря 2013 года.