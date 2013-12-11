Внешэкономбанк получит в капитал 200 млрд рублей из ФНБ
Решение о докапитализации ВЭБа может быть принято в декабре — январе, говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов Bloomberg. Всего банк просит около 1 трлн рублей до 2020 года, но 200 млрд — минимум, который нужен на первое время.
Для Минфина субординированный кредит менее удобен, чем депозит, — его не отзовешь, если внезапно потребуются деньги, и менее выгоден — ВЭБ настаивает, чтобы ставка по кредиту была меньше, чем по депозиту, пояснили собеседники издания в Минфине. По словам сотрудника ВЭБа, на сэкономленные деньги госкорпорация сможет реструктурировать некоторые из проблемных кредитов, например на строительство олимпийских объектов.
Насколько снизится ставка, пока не понятно, говорит чиновник Минфина. Ставки по валютным депозитам, которые предполагается конвертировать в кредиты, — 3,05% (LIBOR + 2,75%) и 3,3% (LIBOR + 3%), сказано на сайте Минфина. Это хороший доход на фоне почти нулевой доходности, которую приносят другие валютные вложения ФНБ, размещаемые через ЦБ: за первые три квартала — 0,5%.
Несмотря на недостатки, вариант с субординированными кредитами лучший, признал чиновник Минфина: «Альтернатива: либо деньги давать, либо придумать механизм капитализации; деньги давать — неохота». Все сейчас говорят о том, что проблемы ВЭБа заливают деньгами ФНБ, но мы всего лишь пытаемся поддержать его темпы кредитования, уверяет чиновник финансово-экономического блока правительства.
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