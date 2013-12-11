Как пояснили в Лето Банке, пилот продлится до конца февраля. За три месяца через отделения банка-партнера «Лето» планирует выдать более 1 тыс. кредитов, и в случае успеха продажи будут распространены на всю сеть «Пойдем!» (более 200 офисов). Провернуть такой фокус в офисах банков группы ВТБ не планируется
Уступать всех своих клиентов Лето Банку, кредитующему примерно по таким же ставкам, «Пойдем!» не собирается. Собственным клиентам, собирающимся взять кредит повторно (их примерно 50% от всех клиентов), он намерен предложить пониженные ставки. Так что «Пойдем!» будет делиться с Лето Банком преимущественно новыми клиентами. «Банк обкатывает новую модель по предложению широкого спектра услуг», — сообщила директор по маркетингу банка «Пойдем!» Ирина Алабина.
Эксперты не исключают, что «Пойдем!» понесет имиджевые потери: его клиентам продажа чужих продуктов может быть непонятна, да и конкуренция внутри собственной продуктовой линейки очевидна. Вместе с тем для банка это дополнительный комиссионный доход при отсутствии кредитных рисков, отмечают они.
АО «КБ «Пойдем!» — активно развивающийся московский банк с обширной сетью продаж в регионах. Ключевое направление деятельности — потребительское кредитование (в том числе микрокредиты). Банк входил в финансовую группу «Лайф» и до 2015 года контролировался ее головной организацией — Пробизнесбанком (лицензия отозвана 12 августа 2015 года, см. «Книгу памяти»). Основные источники фондирования — депозиты физических лиц. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ РФ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства фининститутов группы «Лайф» — банка «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка. К осуществлению мер по предупреждению банкротства участников группы «Лайф» в качестве инвестора привлечен ПАО «АКБ «Российский Капитал», 100% акций которого принадлежит АСВ.
На текущий момент бенефициарами банка выступают Валерий Кузовлев (33,53%), член совета директоров Владимир Воейков (17,89%), председатель совета директоров Михаил Березов (16,60%), член совета директоров Дмитрий Дякин (9,97%), Наталья Вароди (8,68%), член совета директоров Леонид Бацев и председатель правления банка Инна Рябова (по 6,66%).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 19,11 млрд рублей (157-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,01 млрд, кредитный портфель — 14,24 млрд, обязательства перед населением — 11,00 млрд.
ПАО «Почта Банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
На текущий момент ПАО «ВТБ» и ФГУП «Почта России» контролируют по 49,99% акций Почта Банка, еще две акции принадлежат президенту — председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 406,88 млрд рублей (26-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,39 млрд, кредитный портфель — 312,59 млрд, обязательства перед населением — 317,41 млрд.