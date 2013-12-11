АО «КБ «Пойдем!» — активно развивающийся московский банк с обширной сетью продаж в регионах. Ключевое направление деятельности — потребительское кредитование (в том числе микрокредиты). Банк входил в финансовую группу «Лайф» и до 2015 года контролировался ее головной организацией — Пробизнесбанком (лицензия отозвана 12 августа 2015 года, см. «Книгу памяти»). Основные источники фондирования — депозиты физических лиц. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ РФ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства фининститутов группы «Лайф» — банка «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка. К осуществлению мер по предупреждению банкротства участников группы «Лайф» в качестве инвестора привлечен ПАО «АКБ «Российский Капитал», 100% акций которого принадлежит АСВ.

На текущий момент бенефициарами банка выступают Валерий Кузовлев (33,53%), член совета директоров Владимир Воейков (17,89%), председатель совета директоров Михаил Березов (16,60%), член совета директоров Дмитрий Дякин (9,97%), Наталья Вароди (8,68%), член совета директоров Леонид Бацев и председатель правления банка Инна Рябова (по 6,66%).

По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 19,11 млрд рублей (157-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,01 млрд, кредитный портфель — 14,24 млрд, обязательства перед населением — 11,00 млрд.