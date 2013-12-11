Банк России по итогам общественного обсуждения утвердил графическое изображение рубля. Документ, закрепляющий за этим изображением статус символа нацвалюты РФ, был подписан председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, передает корреспондент портала Банки.ру .

«Символ должен быть прост в восприятии… знак рубля должен ассоциироваться с национальной валютой России, но в то же время сочетаться с символами других мировых валют», — сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Официальным обозначением рубля стало изображение под номером два — прописная буква «Р», дополненная в нижней части горизонтальной чертой. Этот символ набрал в ходе общественного обсуждения в период с 5 ноября по 5 декабря наибольшее количество голосов россиян — свыше 61%.

В обсуждении приняли участие 284 тыс. 514 человек, из них 71,6% мужчин и 28,4% женщин. Было получено 140 тыс. 437 комментариев к символам рубля.

Данное графическое изображение символизирует устойчивость российского рубля, подчеркнула глава ЦБ. «Утвержденный знак рубля будет достойно представлять российскую валюту на мировых рынках», — убеждена Набиуллина.