Банк России по итогам общественного обсуждения утвердил графическое изображение рубля. Документ, закрепляющий за этим изображением статус символа нацвалюты РФ, был подписан председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, передает корреспондент портала Банки.ру.
«Символ должен быть прост в восприятии… знак рубля должен ассоциироваться с национальной валютой России, но в то же время сочетаться с символами других мировых валют», — сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Официальным обозначением рубля стало изображение под номером два — прописная буква «Р», дополненная в нижней части горизонтальной чертой. Этот символ набрал в ходе общественного обсуждения в период с 5 ноября по 5 декабря наибольшее количество голосов россиян — свыше 61%.
В обсуждении приняли участие 284 тыс. 514 человек, из них 71,6% мужчин и 28,4% женщин. Было получено 140 тыс. 437 комментариев к символам рубля.
Данное графическое изображение символизирует устойчивость российского рубля, подчеркнула глава ЦБ. «Утвержденный знак рубля будет достойно представлять российскую валюту на мировых рынках», — убеждена Набиуллина.