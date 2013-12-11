Следственные действия в головном офисе Инвестбанка 10 декабря проводились в отношении юрлиц — клиентов банка. Как сообщили Банки.ру в кредитной организации, правоохранительные органы проводили выемку документов, имеющих отношение к деятельности этих организаций.

«Следственные мероприятия не имеют отношения к деятельности Инвестбанка», — отмечает вице-президент банка Галина Зима. По ее словам, обслуживание клиентов в головном офисе кредитной организации было возобновлено в среду.

При этом 69 отделений банка в 32 российских городах, а также все банкоматы и терминалы работали во вторник в штатном режиме.

Информация о том, что головной офис Инвестбанка не обслуживает клиентов, появилась накануне вечером. В кредитной организации сообщали о выемке документов и обещали возобновление работы в среду.