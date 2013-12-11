Бывший председатель совета директоров банка ВЕФК и Инкасбанка Александр Гительсон в среду будет экстрадирован из Австрии в Россию. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. Банкир обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2007—2008 годах он получил из кассового хранилища банка ВЕФК 2,5 млрд рублей и распорядился этими средствами по собственному усмотрению. Затем, вступив в сговор с предправления Инкасбанка Татьяной Лебедевой, похитил 1,88 млрд рублей, принадлежавших Комитету финансов Ленинградской области, и перевел эти средства под видом кредита в ВЕФК.

В октябре 2010 года Гительсон был объявлен в федеральный розыск, а в ноябре того же года — в международный. В апреле текущего года банкир был задержан в Австрии, решение об экстрадиции принято в ноябре.