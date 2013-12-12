Некоммерческое партнерство РТС заключило сделку по покупке контроля в Алор Банке, говорится в пресс-релизе НП РТС.

На первом этапе РТС приобретает 74% акций, в дальнейшем некоммерческое партнерство собирается увеличить долю до 100%.

Банк будет предоставлять расчетно-клиринговые сервисы для профессиональных участников рынка, прежде всего членов НП РТС, передает «Прайм».

Стоимость сделки не разглашается. Как ранее сообщал портал Банки.ру, чтобы сделка состоялась, банк должен выполнить ряд условий, в частности перевести кредиты на баланс других структур группы «Алор». По оценкам экспертов, лицензия банка стоит около 10 млн долларов.

Бест Эффортс Банк ПАО «Бест Эффортс Банк» — небольшой московский банк, до недавнего времени выполнявший функции расчетного центра инвестиционной группы «Алор», а сейчас входящий в структуру НП «РТС». В настоящий момент банк переориентирован на оказание специализированных услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг (в частности по торговле на валютном, срочном и внебиржевом рынках). Основной бизнес — проведение расчетных операций в интересах акционеров, а также вложения в ценные бумаги. Важнейшими источниками фондирования являются средства корпоративных клиентов и собственный капитал. Масштабы банковского (классического) бизнеса минимальны. До марта 2015 года работал под наименованием «Алор Банк».

На текущий момент основным акционером банка является некоммерческое партнерство развития финансового рынка «РТС» (93,23% акций), еще 6,24% принадлежит ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 0,52% акций принадлежит акционерам-миноритариям.



По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 4,11 млрд рублей (262-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,46 млрд, кредитный портфель — 0,01 млрд, обязательства перед населением — 0,02 млрд.