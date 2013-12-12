Некоммерческое партнерство РТС заключило сделку по покупке контроля в Алор Банке, говорится в пресс-релизе НП РТС.

На первом этапе РТС приобретает 74% акций, в дальнейшем некоммерческое партнерство собирается увеличить долю до 100%.

Банк будет предоставлять расчетно-клиринговые сервисы для профессиональных участников рынка, прежде всего членов НП РТС, передает «Прайм».

Стоимость сделки не разглашается. Как ранее сообщал портал Банки.ру , чтобы сделка состоялась, банк должен выполнить ряд условий, в частности перевести кредиты на баланс других структур группы «Алор». По оценкам экспертов, лицензия банка стоит около 10 млн долларов.

На текущий момент основным акционером банка является некоммерческое партнерство развития финансового рынка «РТС» (93,23% акций), еще 6,24% принадлежит ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 0,52% акций принадлежит акционерам-миноритариям.



По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 4,11 млрд рублей (262-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,46 млрд, кредитный портфель — 0,01 млрд, обязательства перед населением — 0,02 млрд. Банки: Бест Эффортс Банк Источник: Banki.ru Бест Эффортс Банк ПАО «Бест Эффортс Банк» — небольшой московский банк, до недавнего времени выполнявший функции расчетного центра инвестиционной группы «Алор», а сейчас входящий в структуру НП «РТС». В настоящий момент банк переориентирован на оказание специализированных услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг (в частности по торговле на валютном, срочном и внебиржевом рынках). Основной бизнес — проведение расчетных операций в интересах акционеров, а также вложения в ценные бумаги. Важнейшими источниками фондирования являются средства корпоративных клиентов и собственный капитал. Масштабы банковского (классического) бизнеса минимальны. До марта 2015 года работал под наименованием «Алор Банк».

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