Банк России отозвал с 13 декабря лицензию на осуществление банковских операций у Банка Проектного Финансирования (регистрационный номер 1677) и у Инвестбанка (регистрационный номер 107). Об этом говорится в материалах на сайте регулятора.

Как сообщал ранее портал Банки.ру, дополнительные офисы БПФ с 10 декабря прекратили обслуживание клиентов, только четыре отделения работали в режиме консультирования. Банк ожидал возможности предоставления кредита от ЦБ, а также решения проверочной комиссии регулятора, которая должна была завершиться до 18 января. Также заместитель председателя правления БПФ Сергей Мысь заявил порталу, что банк начал поиски покупателя своего кредитного портфеля.

В отношении клиентов Инвестбанка 10 декабря проводились следственные действия — в головном офисе кредитной организации прошла выемка документов. Как сообщили Банки.ру в Инвестбанке, силовики проводили выемку документов, имеющих отношение к деятельности юрлиц. 12 декабря вечером стало известно, что из-за паники вкладчиков обслуживание клиентов в Калининграде приостановлено.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, в связи с потерей ликвидности в конце ноября БПФ практически прекратил свою деятельность. По мнению регулятора, была реальная угроза для кредиторов и вкладчиков банка. Из-за высокорискованной кредитной политики качество активов БПФ было низким, а отчетность не отражала принятые риски. Кроме того, не были сформированы резервы на возможные потери по ссудной задолженности.

Также регулятор подчеркивает, что БПФ был вовлечен в проведение сомнительных операций.

Что касается Инвестбанка, то ЦБ установил недостоверность отчетности кредитной организации, достоверное же отражение стоимости активов говорит о полной утрате собственных средств банка. Помимо этого, Инвестбанк не создал необходимые резервы на возможные потери, а руководство кредитной организации не приняло мер по нормализации деятельности банка.

Банк России считает, что перспектив восстановления финансового положения Инвестбанка не было. В связи с этим и во избежание дальнейшего усугубления ситуации было принято решение об отзыве лицензии.