Банк России принял решение отозвать с 13 декабря лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка (регистрационный номер 2029). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ отмечает, что процедура финансового оздоровления Смоленского Банка с привлечением АСВ была невозможна из-за низкого качества активов кредитной организации. По данным регулятора, Смоленский Банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

Кроме того, как заявляет Центробанк, Смоленский Банк занимался выводом активов, проводя в связи с этим соответствующие сделки. Также банк не исполнял требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери, а отчетность, которая была предоставлена ЦБ, была недостоверной. В ней скрывались реальное положение дел кредитной организации и полная утрата капитала.

Как сообщал ранее портал Банки.ру , Смоленский Банк 29 ноября приостановил обслуживание счетов, объясняя это техническим сбоем. После этого руководство финансового института направило ходатайство в ЦБ о выделении стабилизационного кредита. Так и не дождавшись решения регулятора, Смоленский Банк приступил к распродаже кредитного портфеля. В итоге 9 декабря стало известно, что офисы кредитной организации перестали обслуживать клиентов. Отделения не возобновили работу в связи с ожиданием решения ЦБ о возможной санации.

Председатель совета директоров Смоленского Банка Павел Шитов в своем микроблоге в Twitter, не стесняясь, 10 декабря написал, что ожидает в этот день отзыва лицензии, однако его прогноз оказался не совсем точным.

Между тем, как стало известно, 12 декабря Смоленский Банк завершил сделку по приобретению 100% голосующих акций банка «Аскольд». Однако пока остается неясной судьба банка, который должен был быть присоединен к «Смоленскому».