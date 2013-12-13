«Инвестбанк не имеет каких-либо активов, которые позволили бы ему привлечь стандартное рефинансирование ЦБ. Решение об отзыве лицензии принято в условиях очевидной неплатежеспособности с целью организации начала доступа вкладчиков к денежным средствам в размере страхового возмещения до Нового года. Успешный опыт работы Агентства по страхованию вкладов убеждает нас, что эта задача будет решена не позднее двух недель», — сказал Сухов.
По его словам, Инвестбанк во вторник, среду и четверг на этой неделе не исполнял обязательств перед вкладчиками
Он подтвердил, что ЦБ изучал ситуацию со Смоленским Банком на предмет возможности его финансового оздоровления и обнаружил низкое качество активов банка, связанное с размещением владельцем банка привлеченных от вкладчиков средств преимущественно в собственный бизнес и неликвидные инвестпроекты. Это делало бизнес банка неинтересным с коммерческой точки зрения для банков, которые работают со стандартными банковскими продуктами.
«Поэтому для сохранения банковского института требовалось полное замещение имеющихся активов ликвидностью на нерыночных условиях. Эта сумма существенно превышала имеющиеся гарантии по вкладам в 9,3 млрд рублей, поэтому экономические условия реализации этого проекта несоразмерны масштабу обязательств банка», — отметил зампред. ЦБ также выявил попытку искусственно сформировать в Смоленском Банке крупные вклады на сумму не менее 600 млн рублей с целью неправомерно завладеть по итогам санации денежными средствами. «Кроме того, основные объемы бизнеса Смоленского Банка сосредоточены в Москве, а не в регионе», — добавил Сухов.