Объем средств, которые могут понадобиться для выплаты страхового возмещения вкладчикам Инвестбанка, БПФ и Смоленского Банка из фонда Агентства по страхованию вкладов (АСВ), может составить более 50 млрд рублей, заявил корреспонденту Банки.ру заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.



По предварительным данным АСВ, страховая ответственность перед вкладчиками Инвестбанка составит 29,4 млрд рублей, БПФ — 12,3 млрд рублей, Смоленского Банка — 9,3 млрд руб. Точные данные о сумме выплат станут известны в течение семи дней, после составления реестров страховых выплат.

«Есть грубая оценка, которая говорит, что это будет более 50 миллиардов рублей. Но это только грубая оценка, потому что непонятно, как происходила динамика вкладов в этих банках в последние три недели», — сообщил Мельников. Он также подчеркнул, что АСВ имеет достаточно средств для возмещения вкладчикам всех трех банков — 185,5 млрд рублей — без учета резервов под те выплаты, которые уже прошли.

«Эти средства даже зарезервированы в наличной форме», — подчеркнул Мельников. По его словам, в декабре фонд АСВ будет пополнен на 12 млрд, в январе — на 16 млрд рублей. «Грубо говоря, в фонд в течение месяца поступит около 30 миллиардов рублей», — отметил Мельников.