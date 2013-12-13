Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу принял решение не менять ключевую ставку — аукционного недельного РЕПО — и сохранил ее на уровне в 5,5%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Свое решение регулятор объясняет низкими темпами роста экономики РФ, а также слабыми инвестиционной и производственной активностью. Реальные объемы выпуска по-прежнему остаются ниже потенциальных. Кроме того, ЦБ отмечает «отсутствие улучшения настроений производителей». «Основным источником экономического роста по-прежнему является потребительская активность, поддерживаемая ростом реальной заработной платы и розничного кредитования», — говорится в сообщении Банка России.

В регуляторе отмечают выход инфляции за пределы целевого диапазона на 2013 год в 5—6%. Так, темп прироста потребительских цен увеличился по итогам первой декады декабря до 6,5% в годовом выражении. Ускорение инфляции обусловлено, по мнению ЦБ, продолжающимся ростом уровня цен на плодоовощную продукцию и продуктов животного происхождения.



В сентябре 2013 года совет директоров ЦБ принял решение использовать в качестве ключевой ставки денежного рынка ставку аукционного РЕПО сроком одна неделя, а ставку рефинансирования оставить в качестве справочной.

Опрошенные порталом Банки.ру эксперты ожидали от ЦБ такого решения. Основной причиной сохранения ставки на текущем уровне, по их мнению, стали высокие инфляционные риски и замедление темпов роста экономики России.