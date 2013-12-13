Принимая решение об отзыве лицензии у Банка Проектного Финансирования, ЦБ не рассматривал вариант его санации, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе мегарегулятора.

«Санация БПФ вообще не рассматривалась», — сказали в Банке России. Однако регулятор изучал возможность оказания кредитной организации финансовой помощи, за которой руководство банка обращалось в начале декабря. Ранее сообщалось, что проверка деятельности финучреждения со стороны ЦБ продлится до 18 января 2014 года.

В случае же со Смоленским Банком и Инвестбанком, у которых также отозвали лицензии в пятницу, регулятор обсуждал возможность передачи их на санацию. Однако с экономической точки зрения данное решение оказалось нецелесообразным, пояснили в ЦБ. «Размер выделенных банкам государственных средств значительно превысил бы величину страховых выплат», — сообщили порталу Банки.ру .

В начале декабря Смоленский Банк обратился в ЦБ с просьбой о поддержке, в частности о проведении финансового оздоровления. Регулятор решил санировать самарский банк «Солидарность», однако для сохранения Смоленского Банка потребовалось бы полное замещение имеющихся у него активов ликвидностью на нерыночных условиях.

