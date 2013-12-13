Более 50 банков в начале 2014 года могут быть признаны системно значимыми в национальном масштабе, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов.

«Мы предполагаем расширить периметр, прежде всего как долю в активах банковского сектора, которые будут покрываться кругом банков, признанных национально системно значимыми. Мы хотим поднять эту планку с двух третей активов банковского сектора до 80%. Это одновременно будет означать, что не 20, а более 50 банков могут быть признаны в начале следующего года системно значимыми», — заявил Сухов. Он также отметил, что надзор за национально системно значимыми банками будет обособлен не только в центральном аппарате Банка России, но и в территориальных учреждениях ЦБ, которые занимаются этими банками.

Ранее сообщалось, что в обсуждаемый регулятором список системно значимых банков войдут порядка 20 кредитных организаций РФ. Банк России в конце ноября опубликовал методологические рекомендации по оценке значимости финучреждений для банковской системы.

Исходя из методики ЦБ, системно значимыми считаются банки с большим объемом активов и привлеченных депозитов, а также разветвленной системой взаимоотношений с другими участниками рынка. В ЦБ уже создана отдельная структура — департамент надзора за системно значимыми банками.