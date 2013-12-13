Крупнейшая по размеру активов кредитная организация РФ — Сбербанк не находит для себя плюсов в массовых отзывах лицензий со стороны ЦБ в последнее время. Об этом заявил на брифинге президент, председатель правления банка Герман Греф, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Особых бенефитов (выгоды. — Прим. ред.) мы для себя не видим, — сказал Греф, отвечая на вопрос журналистов о плюсах отзывов лицензий у банков для «Сбера». — Лучше бы, чтобы никто не падал, чтобы нам не приходилось выплачивать страховые компенсации из наших же средств, которые мы отчисляем (в фонд страхования вкладов)».

Греф признал, что видит в роли Сбербанка как основного агента по выплате страхового возмещения пострадавшим вкладчикам некоторых банков «больше минусов». Среди таковых он назвал увеличивающиеся очереди в отделениях банка, связанные с желанием физлиц забрать свои средства, а также очень крупные взносы в систему страхования вкладов.

«Это налог на Сбербанк, всю эту историю оплачиваем мы, мы — это более 50% фонда страхования вкладов… Мы и так на себе несем колоссальные издержки, связанные с поддержанием банковской системы. Нужно понимать, что эти взносы — это специальный налог на добросовестные банки, которые обслуживают недобросовестные», — заявил Греф.

В связи с этим Греф выступил против предложения Агентства по страхованию вкладов о повышении размера отчислений банков в фонд страхования вкладов на несколько кварталов.

