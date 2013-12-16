С 1 января граждане получат безоговорочное право на компенсацию похищенных с банковских карт средств
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В результате статья вступит в силу с 1 января в ее текущей редакции, согласно которой банки обязаны безоговорочно — без проведения расследования — возвращать похищенные с карты клиента средства, если тот не был уведомлен об операции. Срок, который отводится законом клиенту банка для оспаривания операций по карте, не будет увеличен, как предлагалось в поправках, с одного до десяти дней. Не будет установлен и срок возврата клиентам средств, утраченных по карте, — он остается на усмотрение банков. Поправки предполагали, что возврат денег должен занимать от 30 до 60 дней в зависимости от вида операции.
Планировалось, что поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта, регулирующего использование предоплаченных карт. В пятницу он был принят во втором чтении без каких-либо поправок к девятой статье. По сведениям «Коммерсанта», против выступило Главное правовое управление (ГПУ) администрации президента.
По сведениям издания, недовольство ГПУ вызвала поправка, заменяющая обязанность банков информировать клиента об операциях по его карте на обязанность клиента интересоваться своими операциями в личном кабинете в интернет-банке, рассказал один из собеседников газеты. ГПУ сочло, что это предложение ущемляет права граждан, поэтому решено было не менять девятую статью вовсе.
Источник: Коммерсант
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