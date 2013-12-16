Банк Проектного Финансирования (БПФ), который наряду со Смоленским Банком и Инвестбанком лишился 13 декабря лицензии, уничтожил все данные, хранившиеся на сервере, пишут «Ведомости».

Причиной отзыва лицензии у БПФ регулятор назвал потерю ликвидности из-за низкого качества активов, что создало реальную угрозу кредиторам и вкладчикам. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Из этих трех кредитных организаций наибольшую обеспокоенность у регулятора вызывает именно БПФ, сказал источник «Ведомостей», близкий к ЦБ. По сведениям газеты, в пятницу утром представители Центробанка пришли в БПФ и обнаружили, что все данные с серверов стерты. «БПФ уничтожил всю электронную систему, восстановить ее невозможно — банк девственно чист», — сказал собеседник «Ведомостей». Близкий к ЦБ источник это подтвердил: «Это концы в воду: нет данных — нет ответственности».

Зампредседателя правления БПФ Сергей Мысь заявил, что данные с серверов утеряны, но, по его мнению, их можно восстановить. «Я об этом слышал. Будем разбираться, но это не критично, информацию можно восстановить, все данные есть и на бумажных носителях», — сообщил Мысь корреспонденту Банки.ру.

На вкладчиках, чьи депозиты застрахованы АСВ, утеря электронных данных не скажется, заверил «Ведомости» замдиректора агентства Андрей Мельников: «Мы составляем сейчас реестр вкладчиков для выплат, у нас для этого вся информация есть».

Данные стираются для того, чтобы ликвидировать активы, пассивы (вклады) банк не интересуют, пояснил изданию председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин. Активы этого финучреждения теперь найти будет трудно: если они выводились, то были бы видны все трансакции и можно было бы понять, где эти активы искать, сказал он.