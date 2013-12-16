Причиной отзыва лицензии у БПФ регулятор назвал потерю ликвидности
Зампредседателя правления БПФ Сергей Мысь заявил, что данные с серверов утеряны, но, по его мнению, их можно восстановить. «Я об этом слышал. Будем разбираться, но это не критично, информацию можно восстановить, все данные есть и на бумажных носителях», — сообщил Мысь корреспонденту Банки.ру.
На вкладчиках, чьи депозиты застрахованы АСВ, утеря электронных данных не скажется, заверил «Ведомости» замдиректора агентства Андрей Мельников: «Мы составляем сейчас реестр вкладчиков для выплат, у нас для этого вся информация есть».
Данные стираются для того, чтобы ликвидировать активы, пассивы (вклады) банк не интересуют, пояснил изданию председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин. Активы этого финучреждения теперь найти будет трудно: если они выводились, то были бы видны все трансакции и можно было бы понять, где эти активы искать, сказал он.