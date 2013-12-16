Калининградский банк «Европейский» отменил комиссию в размере 10% за досрочное снятие вкладов. Об этом корреспонденту портала Банки.ру сообщили в кредитной организации.

«Данная комиссия была введена сегодня утром как стабилизационная мера после пятничного снятия наличных, но мы поняли, что у нас нет никакого ажиотажа, — уточнили в банке. — Решением правления комиссия отменена. В настоящее время мы работаем в штатном режиме, клиенты уже могут снять деньги без комиссии. Тем клиентам, которые ранее сегодня заплатили комиссию, деньги будут компенсированы в ближайшее время».

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте кредитной организации, в понедельник офисы банка работают в штатном режиме, но для разгрузки пространства вводится «режим регулирования очереди». Подчеркивается, что клиентам, ожидающим своей очереди на улице, будут предложены чай и кофе. Банкоматы загружены наличностью и будут инкассироваться в течение дня. Банк установил суточный лимит снятия наличных по картам на уровне 10 тыс. рублей.