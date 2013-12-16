Министерство финансов РФ предполагает внести на рассмотрение профильным комитетом Госдумы доработанные поправки в законопроект об ограничении максимального размера платежа наличными планкой в 600 тыс. рублей в I квартале 2014 года. Об этом сообщил порталу Банки.ру замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Ранее планировалось принять данный проект закона в осеннюю сессию с тем, чтобы документ вступил в силу с 1 января нового года. Однако на сроки принятия законопроекта повлияло то обстоятельство, что платежная инфраструктура в России недостаточно развита. Кроме того, как уточнил Моисеев, документ «не успели согласовать в правительстве» — нормативный акт по-прежнему находится в работе у заинтересованных ведомств и ЦБ.

Так, в Центробанке считают, что прежде принятия законопроекта об ограничении максимальной суммы платежа в 600 тыс. рублей наличными торговые точки должны установить картридеры.

«Должны быть приняты соответствующие регламентирующие нормы, которые будут обязывать торговые точки при определенном товарообороте, объеме услуг и так далее иметь возможность принимать у физлица пластиковую карту. После этого потребуется немного времени, чтобы заключить соглашение с банком, все оборудовать, провести обучение. На самом деле это небольшие сроки, — сказала зампред ЦБ Татьяна Чугунова. — У нас недостаточно картридеров непосредственно в торговых точках. Поэтому здесь надо сначала обеспечить инфраструктуру и ввести определенные требования к торговым точкам».

Согласен с ЦБ и заместитель председателя профильного комитета Госдумы (по финансовому рынку), глава ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков. Он уверен, что до введения данных ограничений сначала нужно «подготовить людей и инфраструктуру». Кроме того, добавляет депутат, по-прежнему остается нерешенным вопрос о размере банковских комиссий за переводы. «К марту должно быть проведено исследование ЦБ по размеру тарифов… Они должны быть обоснованы», — сказал Аксаков.



В связи с этим замминистра финансов Моисеев сообщил, что законопроект, скорее всего, будет принят в весеннюю сессию. Ранее предполагалось, что нормативные ограничения максимальной суммы платежа наличными планкой в 600 тыс. рублей вступят в силу с января 2014 года, а сама планка будет понижена до 300 тыс. рублей с 1 января 2016-го.