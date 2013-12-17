Близкая к экс-главе Мастер-Банка компания хочет закрепить за собой права на товарный знак bitcoin
В системе «СПАРК-Интерфакс» нашлось девять компаний с названием «Интелпром», но ни одна из них не имела ни профиля деятельности, связанного с финансами или страхованием, ни учредителя или совладельца по фамилии Булочник. Сам банкир оказался недоступен для комментариев. Однако через доверенных лиц Борис Булочник подтвердил «Известиям», что заявка в Роспатент о регистрации товарного знака bitcoin подана по его просьбе.
В Первой патентной компании (ППК), занимающейся оформлением этой заявки, рассказали, что к регистрации заявлен комбинированный знак — обозначение кибервалюты. Регистрируются словесный элемент bitcoin (транслитерация — «биткоин») и логотип в виде латинской буквы «B» в круге. Регистрация идет по 36-му классу: страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью.
Одной из причин отзыва лицензии у Мастер-Банка ЦБ назвал выявленные факты существенной недостоверности отчетных данных и неоднократных нарушений требований закона по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. По версии сотрудников МВД, руководство банка могло быть причастно к противоправной деятельности. Следователи планировали арестовать Бориса Булочника, его жену и председателя совета директоров Надежду Булочник. Однако сделать это не удалось: по данным источников в полиции, они скрылись за границей.
Впрочем, Булочник и «Интелпром» не единственные, кого интересуют права на bitcoin на территории РФ. Как удалось выяснить «Известиям», аналогичное ходатайство поступило еще от одной компании — ООО «М-Групп» (специализируется на производстве и продаже трикотажных изделий). Как сообщили представители компании «Патентный советник», которая оформляет заявку для «М-Групп», регистрация идет по 36-му классу — банковские услуги, а также по 38-му — телекоммуникации. В отличие от ППК, которая перед регистрацией проверила, были ли уже зарегистрированы аналогичные товарные знаки, «Патентный советник» проверкой не занимался. По закону приоритет закреплен за тем, кто первым подал заявку. Несмотря на это, второй заявитель настроен на успех.
Зарегистрировать товарный знак bitcoin, учитывая уникальность такого явления, как криптовалюта, — это прецедент, считают эксперты. Регистрация даст возможность получать деньги за использование цифровых денег на территории России. Сегодня этой виртуальной валютой пользуются в нашей стране только несколько интернет-магазинов, однако ее популярность стремительно растет.
Bitcoin — это стремительно набирающая популярность цифровая валюта, единица учета, использующаяся для расчетов в электронных платежных системах. Сначала интернет-валюту использовали для оплаты преимущественно нелегальных услуг: пиратского контента, наркотиков. Но сегодня виртуальные деньги уже доросли до массового применения. Их стали принимать многие интернет-магазины, открылись центры обмена bitcoin на реальные деньги.
Банки: Мастер-Банк в «Книге Памяти»
Источник: Известия
Подпишитесь на Банки.ру в Яндекс.Дзен